Illegale Beschäftigung als Problem

Öffentliche Auftraggeber sind säumig und halten sich nicht ans Gesetz. „Wir haben ein weites Feld zu beackern“, sagt der Leiter der Stabsstelle Finanzpolizei Wilfried Lehner und meint damit ausländische Unternehmer, die im Burgenland tätig sind. Gab es hier 2005 punktgenau 29 Gewerbeanmeldungen, so sind per Stichtag November 2012 bereits 875 im Lande tätig (siehe Grafik) . „Alles schön und gut“, sagt Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth, „aber zusätzlich zum verschärften Wettbewerb herrscht bei Konsumenten und Unternehmern eine große Verunsicherung hinsichtlich der Überprüfung und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.“

Mehr als Tausend Unternehmer wurden bis August dieses Jahres geprüft. Die Finanzpolizei wurde fündig und zwar waren 133 Personen nicht sozialversichert und 251 illegal beschäftigt. In 40 Fällen konnten oder wollten die Unternehmer entsprechende Unterlagen für eine Prüfung nicht zur Verfügung stellen „weil sie lieber die Strafe wegen der nicht vorhandenen Unterlagen in Kauf nehmen als die Leute laut Kollektivvertrag zu entlohnen“, sagt Lehner. Die Strafen betrugen im heurigen Jahr 300.000 Euro. Tendenziell, so Lehner, sei bei öffentlichen Bauten eine höhere Trefferquote zu beobachten als bei privaten.