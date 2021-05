Hubschrauberstützpunkt im Nordburgenland in der Warteschleife

Der Start verzögert sich. Als die SPÖ-Alleinregierung im Februar 2020 ihr Regierungsprogramm präsentiert, ist darin auch ein Flugrettungsstützpunkt im Bezirk Neusiedl am See vorgesehen. Eine schnellere Notfallversorgung spielt dabei ebenso eine Rolle wie die Anbindung der Flugrettung an das geplante Krankenhaus in Gols. Bisher wird der Landesnorden von den Christophorus-Stützpunkten in Oberwart und Wiener Neustadt angeflogen.

Die Installation des neuen Flugrettungsstandortes wurde im Regierungsprogramm für „Jahresbeginn 2021“ in Aussicht gestellt. Im Mai 2021 sucht man den neuen Heliport im nördlichsten Bezirk des Landes aber noch vergeblich. Bis dato gibt es auch noch keine Ausschreibung seitens des Landes.