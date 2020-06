HTL Pinkafeld: Togo stand am Stundenplan

In meiner Klasse sind bis zu 100 Schüler." Offene Münder und staunende Blicke sind die Folge. Gespannt lauscht der dritte Jahrgang Elektrotechnik der HTL Pinkafeld den Worten.

Der Mann, der diese spricht, hört auf den klingenden Namen Solè Kossi Komla Assogba und kommt aus Togo, einem kleinen Land in Westafrika.

Sein Deutsch ist ausgezeichnet, kein Wunder, unterrichtet der 41-Jährige das Fach doch an einer Schule in der Hauptstadt Lomé. Eine Woche weilte Assogba zum Austausch im Südburgenland – ermöglicht durch das Projekt "SuGAR" (Schule und Gesellschaft: Aktion und Reflexion). Seit zehn Jahren an der HTL in Pinkafeld etabliert.