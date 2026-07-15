Nach Home Invasion im Burgenland: Täter in Tschechien festgenommen
Zusammenfassung
- Mehr als ein Jahr nach einer brutalen Home Invasion in Oberloisdorf wurden drei Tatverdächtige in Tschechien festgenommen.
- Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ließ nach grenzüberschreitenden Ermittlungen Europäische Haftbefehle gegen die drei Männer ausstellen.
- Bei den Festgenommenen handelt es sich um rumänische Staatsangehörige im Alter von 37, 45 und 55 Jahren, wobei der Älteste als Lenker des Tatfahrzeugs gilt.
Nach grenzüberschreitenden Ermittlungen sind drei Tatverdächtige im Zusammenhang mit einem schweren Raub in Oberloisdorf (Bezirk Oberpullendorf) in Tschechien festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ordnete Europäische Haftbefehle gegen die Männer an.
Der Raub hatte sich am 5. Juni 2025 ereignet: Ein damals 88-jähriger Mann wurde in seinem Wohnhaus in Oberloisdorf von zwei zunächst unbekannten Männern attackiert und beraubt.
Im Zuge der Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei den Lenker eines verdächtigen Fahrzeuges ausforschen. Durch die Zusammenarbeit mit den zuständigen ausländischen Behörden wurden schließlich drei Tatverdächtige identifiziert und in Tschechien festgenommen.
Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei rumänische Staatsangehörige im Alter von 37, 45 und 55 Jahren. Der 55-Jährige steht im Verdacht, das Tatfahrzeug gelenkt zu haben, die beiden weiteren Männer gelten als unmittelbare Tatverdächtige.
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