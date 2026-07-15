Nach Home Invasion im Burgenland: Täter in Tschechien festgenommen

Nach grenzüberschreitenden Ermittlungen sind drei Tatverdächtige im Zusammenhang mit einem schweren Raub in Oberloisdorf (Bezirk Oberpullendorf) in Tschechien festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ordnete Europäische Haftbefehle gegen die Männer an.

Der Raub hatte sich am 5. Juni 2025 ereignet: Ein damals 88-jähriger Mann wurde in seinem Wohnhaus in Oberloisdorf von zwei zunächst unbekannten Männern attackiert und beraubt.