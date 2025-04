Hochschulrektor Gernot Hanreich ist überraschend verstorben

Gernot Hanreich (56), Rektor der Hochschule Burgenland und Leiter des Departments Energie & Umwelt, ist völlig überraschend verstorben. Am vergangenen Freitag fehlte der gebürtige Kärntner , der in Wien lebte, krankheitsbedingt bei der Sponsionsfeier im Eisenstädter Schloss Esterhazy – "zum ersten Mal" überhaupt, hieß es am Mittwoch aus der Hochschule.

Auch die burgenländische Industriellenvereinigung sprach in einer Aussendung Anteilnahme aus: "Gernot Hanreich war eine große Bereicherung für die Bildungslandschaft im Burgenland, als Mensch sowie als Hochschulrektor und Studiengangsleiter. Als IV-Burgenland sind wir ihm sehr dankbar für die stets konstruktive und praxisnahe Zusammenarbeit – Gernot Hanreich hatte immer großes Verständnis für die Bedürfnisse der Industrie im Burgenland. Er wird eine große Lücke hinterlassen", sagt Geschäftsführerin Aniko Benkö.

Die Hochschule Burgenland bietet an zwei Studienzentren in Eisenstadt und Pinkafeld Bachelor- und Masterstudiengänge in vier Departments an. Rund 8.400 Studentinnen und Studenten sind inskribiert, die Hochschule hat aktuell 1.000 Mitarbeiter.