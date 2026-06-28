26 Feuerwehren rückten zu Waldbrand im Mittelburgenland aus

Ein ausgedehnter Vegetationsbrand im Mittelburgenland hat am Samstagnachmittag einen Großeinsatz von 26 Feuerwehren ausgelöst.

Zwischen Kaisersdorf und Draßmarkt (Bezirk Oberpullendorf) war um 15.30 Uhr Feuer auf einem Feld ausgebrochen, das sich auf neun Hektar ausbreitete. Auch ein Waldstück und eine Strohtriste standen in Brand.