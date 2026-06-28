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26 Feuerwehren rückten zu Waldbrand im Mittelburgenland aus
Rund neun Hektar Vegetation zwischen Kaisersdorf und Draßmarkt standen in Flammen, 26 Feuerwehren waren vor Ort.
Ein ausgedehnter Vegetationsbrand im Mittelburgenland hat am Samstagnachmittag einen Großeinsatz von 26 Feuerwehren ausgelöst.
Zwischen Kaisersdorf und Draßmarkt (Bezirk Oberpullendorf) war um 15.30 Uhr Feuer auf einem Feld ausgebrochen, das sich auf neun Hektar ausbreitete. Auch ein Waldstück und eine Strohtriste standen in Brand.
Hunderte Feuerwehrleute kämpften stundenlang bei extremer Hitze gegen die teils meterhohen Flammen, berichtete die Feuerwehr Weppersdorf auf ihrer Internet-Seite. Erst in den späteren Abendstunden konnte „Brand aus“ gegeben werden.
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