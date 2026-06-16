Erpressungsfall um Hipp: U-Haft wurde verlängert

Im Fall des Hipp-Rückrufs bleibt der Verdächtige weiterhin in Untersuchungshaft. Diese wurde am Dienstag bei einer Haftprüfung am Landesgericht Eisenstadt bis mindestens 17. August verlängert. Als Gründe wurden Flucht-, Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr genannt. Rechtsmittel wurden nicht angemeldet. Nach Angaben des Gerichts besteht ein dringender Tatverdacht wegen Erpressung, schwerer Körperverletzung und Urkundenfälschung. Letzteres betrifft gefälschte Gehaltszettel für einen Kredit, deren Verwendung der 39-Jährige eingeräumt hatte.

Bereits vergangene Woche war das Ergebnis eines Vergleichsgutachtens bekannt geworden. Demnach ist das in einem sichergestellten Hipp-Glas enthaltene Rattengift jenem ähnlich, das an der Wohnadresse des Verdächtigen gefunden wurde. Laut Staatsanwaltschaft Eisenstadt sei das Mittel „in Konzentration und Verhältnis vergleichbar“. Ein Beweis dafür, dass es sich um dasselbe Gift handelt, sei dies jedoch nicht.