Hilfe vom Land bei Betreuung von Obdachlosen gefordert

Seit bekannt wurde, dass die von der Esterhazy Privatstiftung zur Verfügung gestellte Obdachloseneinrichtung Freiraum Pannonia in Eisenstadt Mitte Oktober wegen Baufälligkeit geschlossen werden muss, mehren sich die politischen Stimmen, die Handlungsbedarf beim Land sehen. "Kurzfristig muss eine Lösung gefunden werden – vom Land gemeinsam mit der Stadt", meint die Grüne Landessprecherin Regina Petrik. "In Eisenstadt gibt es genug leer stehende Wohnungen, die kurzfristig angemietet werden können."

Längerfristig sieht sie Handlungsbedarf bei den Gemeinden. "Ziel müsste sein, dass niemand aus seinem Heimatort weggehen muss, denn dann fällt er aus dem sozialen Netz heraus."

Von einer Großeinrichtung wie der Wiener Gruft hält Petrik nichts. "Dadurch müssten Leute weit von zuhause weg. Das Burgenland ist aber keine Großstadt, wo man ganz einfach zu Fuß in den Nachbarbezirk gehen kann."

Eine Lösung sieht sie in kleinen Wohneinheiten. "Aufgabe des Landes wäre es, die Gemeinden dabei zu unterstützen." So solle etwa in Bezirksvororten Wohnraum für Obdachlose geschaffen werden.