Hexerei am Höhepunkt

Ab Donnerstag wird Burgenlands Festivalsommer alles aufgefahren haben, was er an Open Air-Bühnenkunst zu bieten hat. Noch in der Startbox schart das Zugpferd im Landessüden, der „ jOPERA jennersdorf festivalsommer“. Am 1. August startet er auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach mit Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“ los – die Zügel hat jOPERA-Initiator Dietmar Kerschbaum fest in Händen.

Warum sein Herz für das Stück – auch 120 Jahre nach dessen Uraufführung – schlägt? „ Humperdincks berühmteste Oper ist über Generationen hinweg zu einem Synonym für den ersten Familien-Opernbesuch geworden“, erklärt Kerschbaum im KURIER-Gespräch und stimmt bekannte Melodien wie „Brüderchen, komm tanz mit mir!“ und „Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh?“ an. „In all den Jahren meiner Intendanz ist diese Produktion der Höhepunkt meines musikalischen Schaffens. Sie ist in Josef E. Köpplingers opulenter, bunter Inszenierung ein wahres Muss“, schwärmt der jOPERA-Chef. Die Geschichte voll Entbehrung, Hunger und dem Wunsch nach Überfluss habe eine klare Moral: „Wenn die Not aufs höchste steigt, Gott der Herr die Hand uns reicht“, zitiert der Intendant und streicht die Kulisse von Schloss Tabor hervor.