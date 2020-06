"Heiße Zeiten" in Burgenlands Kulturzentren

Apropos Feger: Als Kracher vor Deutschlands Theaterpublikum hat sich das Stück "Heiße Zeiten – Wechseljahre" erwiesen. Das Schmankerl: Noch bevor Hitzewallungen im Oktober auf Wien übergreifen, konnten die Burgenländischen Kulturzentren die Produktion an Land ziehen, am 3. Mai wird in Oberschützen, tags darauf in Mattersburg gespielt.

Die Perle Anna: 29. 3., 19.30 Uhr, KUZ Mattersburg ( Abo Eisenstadt); 25 / 22 / 15 €; Karten: KUZ Eisenstadt, Esterházystr. 5 oder unter 02682 / 646 80;

Heiße Zeiten – Wechseljahre: 3. Mai, KUZ Oberschützen; 4. Mai, KUZ Mattersburg; jew. 19.30 Uhr, Eintritt: 26 / 23 / 16 €, Karten im Internet.