Heiße Asche löste Brand aus

Glück im Unglück hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Bewohner eines Einfamilienhauses in Zuber­bach, Bezirk Oberwart. Eine Nachbarin hatte kurz nach 23 Uhr den Brand eines Holzschuppens, der an das Wohnhaus angebaut ist, bemerkt und sofort die Feuerwehr gerufen. „Wenn wir fünf Minuten später gekommen wären, hätte der Dachstuhl sicher schon Feuer gefangen“, meint ein Feuerwehrmann nach dem Einsatz. Die Hütte, in der Brennholz gelagert war, brannte fast vollständig ab. Die Fassade des Wohnhauses selbst wurde nur leicht beschädigt.



Die 15 Feuerwehrleute aus Zuberbach hatten den Brand rasch unter Kontrolle, zur Sicherheit wurden aber auch die Ortsfeuerwehren von Markt Neuhodis und Rechnitz nach alarmiert. Brandursache dürfte ein Karton mit Asche gewesen sein, in der sich noch Glut befunden hat, und der vor dem Schuppen abgestellt worden war. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das Brennholz, das noch übrig blieb, wurde von den Feuerwehrleuten in die Garage geschlichtet.