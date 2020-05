Zank und Hader auf Haydns Rücken

Karl Wessely

Haydnfestspielen

Steiner

ÖVP

Eines möchteklar stellen: "Esterházy hat denin keiner Phase ein Vertrags-Angebot mit einer Vollvermietung gemacht." Im Gegenteil: Man wolle möglichst bald die Kooperations- Vereinbarung zu Unterzeichnung bringen. Das wurde dem Vorstand des Vereines mehrmals so kommuniziert. Außerdem sei man "sehr betroffen, dass einzelnen Politvertreter vertrauliche Berechnungen aus dem Zusammenhang gerissen und falsch kommentiert in die Öffentlichkeit bringen". Und noch etwas: "Dr. Ottrubay ist nicht der Mentor vonund es ist auch nie nur ein Cent an diegeflossen."

Und was sagt der Intendant und Geschäftsführer der Haydnfestspiele, Walter Reicher: "Diese Situation, die wir jetzt haben, brauchen wir wie einen Kropf am Hals." Sie blockiere die Planung für die kommende Jahre.

Über die derzeitige Diskussion möchte Reicher sich nicht äußern.