Haydn und Mozart: Facetten einer Freundschaft

Bereits im vergangenem Jahr habe man begonnen, Joseph Haydn mit seinen Zeitgenossen in Beziehung zu setzen, das soll auch 2014 so sein. Reicher: "Wir gestalten Konzertprogramme, die Haydns Musik mit jener seines Freundes Mozart auf vielfältige Weise miteinander verknüpft und auch kontrastiert, um die Klangwelt der Wiener Klassik in den einmaligen akustischen Gegebenheiten des Haydnsaals in all ihren Facetten hörbar und erfahrbar zu machen."

Kulturlandesrat Helmut Bieler streut dem Intendanten Rosen: "Dank Walter Reicher sind die Internationalen Haydntage der Garant für qualitativ höchstwertige Haydnpflege." www.haydnfestival.at