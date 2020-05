Hausarzt hat hohen Stellenwert

So wie Birgit Jessen sind 60 Prozent der Burgenländer mit der Gesundheitsversorgung im Land "sehr zufrieden". Das ergibt mittlerweile die zweite Studie des Institutes für Strategieanalysen, deren Vorstand Peter Filzmaier ist.



"Das Burgenland liegt im Vergleich mit anderen Bundesländern sehr gut", meint Filzmaier. Es gebe "praktisch" keine Unterschiede zwischen den soziodemographischen Gruppen. Jüngere Menschen seien noch etwas zufriedener, der Anteil der Kritiker steige nur vereinzelt über zehn Prozent, so der Wissenschaftler.



Nach einzelnen Einrichtungen gefragt, wird der Hausarzt am positivsten gesehen (94 %), bei Spitalsambulanzen sinkt die Zufriedenheit auf 74 Prozent, doch mit der Organisation der Krankenhäuser sind 79 Prozent "sehr oder eher zufrieden" .