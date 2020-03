Harvester brannte im Südburgenland ab

In Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) ist am Mittwoch ein Harvester in Brand geraten. Das Feuer brach kurz nach 9 Uhr aus, während die forstwirtschaftliche Erntemaschine in Betrieb war, berichtete die Feuerwehr. Der Fahrer des drei Jahre alten Arbeitsgeräts bemerkte Brandgeruch, konnte mit seinen Feuerlöschern die Ausbreitung des Brandes aber nicht mehr verhindern.

Mit schwerem Atemschutz ausgerüsteten Kräften der Feuerwehren Rudersdorf Berg und Ruderdorf Ort gelang es rasch, die Flammen einzudämmen. Der Schaden dürfte dennoch hoch ausfallen.