Hartnäckige aber erfolglose Diebe

Gewaltsam verschafften sich Einbrecher in der Nacht auf Dienstag Zutritt in die Volksschule in Tadten im Bezirk Neusiedl am See. Weil dort nur zwei Euro Beute zu machen waren, drangen sie danach in den örtlichen Kindergarten ein, wo sie aber ebenfalls leer ausgingen. So leicht aufgeben wollten die Beschuldigten aber nicht: als dritte „Anlaufstelle“ auf der Suche nach Barem gingen sie zu einer Tankstelle, wo sie den Kassenautomaten aufbrachen – doch auch dieser war leer.