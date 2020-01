Harald Serafin erhielt burgenländisches Komturkreuz mit Stern

Harald Serafin, langjähriger Intendant der Seefestspiele Mörbisch, ist am Freitag in Eisenstadt mit dem Komturkreuz mit Stern des Landes Burgenland ausgezeichnet worden. „Die einzigartige Erfolgsgeschichte der Seefestspiele Mörbisch ist bis heute untrennbar mit der Person Harald Serafin verbunden“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ( SPÖ) in seiner Rede beim Festakt im Schloss Esterhazy.

In den zwei Jahrzehnten seiner Intendanz habe Serafin „eine kulturelle Höchstleistung erbracht“ und eine Operetten-Szene geschaffen, die ihresgleichen suche, so Doskozil. Serafin war bereits 1996 vom damaligen Landeshauptmann Karl Stix ( SPÖ) mit dem Komturkreuz des Landes Burgenland ausgezeichnet worden und hatte im Vorjahr den Kulturpreis des Landes im Bereich der Darstellenden Kunst erhalten. Mit dem Komturkreuz mit Stern wurde ihm nun die höchste Auszeichnung zuteil, die das Burgenland zu vergeben hat.