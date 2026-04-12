Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat sich am Sonntag persönlich nach seiner Operation am Uniklinikum Leipzig, bei der ihm vor wenigen Tagen der Kehlkopf entfernt und eine Stimmprothese eingesetzt wurde, zu Wort gemeldet. Mit Blick auf seine Gesundheit sprach er in einem Facebook-Posting von einem "Befreiungsschlag". In Verbindung mit dem Einspruch gegen den Bewilligungsbescheid der Herzchirurgie in der Klinik Oberwart übte er Kritik an seiner Partei.

"Es ist für mich die schönste Aufgabe, für unser Heimatland und unsere Bevölkerung zu arbeiten und da zu sein - daher habe ich keinen Gedanken daran verschwendet, als Politiker aufzuhören", hielt Doskozil fest. "Als mir diese Woche mitgeteilt wurde, dass durch das Gesundheitsministerium unter einer SPÖ-Ministerin und einer SPÖ-Staatssekretärin Einspruch gegen den Bewilligungsbescheid unserer Herzchirurgie in Oberwart erhoben wurde, hat mich das umso mehr motiviert, gegen diese inhaltsleere und konzeptlose Politik anzukämpfen und weiter für die Interessen des Burgenlands einzustehen", erklärte er.

Die Abteilung hat im März ihren Betrieb aufgenommen. Doskozil betonte: "Die Herzchirurgie wird es immer noch geben, da wird es diese Bundesregierung mit ihren besonderen Vertreterinnen nicht mehr geben."