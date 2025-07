Hans Peter Doskozil äußert sich zu Rücktritts-Gerüchten

Ein KURIER-Bericht vor wenigen Tagen hat hohe Wellen geschlagen. Im Hintergrundgespräch hatten rote Funktionäre den seit 2019 amtierenden Landeshauptmann in Frage gestellt.

Am Donnerstag hat der 55-Jährige in seinem ersten Pressegespräch nach seinem jüngsten Spitalsaufenthalt in Oberwart dazu Stellung genommen.

Rücktrittsgerüchte aufgrund gesundheitlicher Probleme wies er als „Blödsinn“ zurück. Solche Gerüchte habe er in den vergangenen Wochen sowohl inner- als auch außerparteilich vernommen, so der Landeshauptmann, dessen SPÖ bei der Landtagswahl im Jänner zwar die absolute Mehrheit verloren hat, aber immer noch 17 der 36 Mandate hält und seither mit den Grünen koaliert.