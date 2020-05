Hallenbadsanierung schlägt Wellen

Gegen die Sanierung des Hallenbades hat die SPÖ gestimmt. Vizebürgermeister Günter Kovacs kritisiert das Finanzierungsmodell der Gemeinde.



"Das gesamte Zahlenmaterial über die Kosten basiert nur auf Schätzungen. Außerdem schränkt das vorgelegte Finanzierungsmodell die Fördermöglichkeiten massiv ein", erklärt Kovacs. So sei die Stadt davon ausgegangen 20 Prozent der Kosten gefördert zu bekommen. Und zwar von der Dorferneuerung, dem Tourismus- und dem Sportreferat. "Beim derzeitigen Finanz-Modell fällt die Stadt aber um den Großteil der Förderungen um", so Kovacs, der kein Verständnis dafür zeigt, dass die Eintrittspreise fürs Bad erhöht werden sollen.



"Für die Besucher zeigt sich auch nach der Sanierung das gleiche Bild wie vorher. Optisch wird nichts an dem in die Jahre gekommenen Bau verändert. Wer soll da Verständnis für höhere Preise haben", fragt sich der SPÖ-Politiker.