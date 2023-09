Halbturn: 75-Jähriger starb nach Sturz von Dach

Ein 75-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag nach einem Sturz vom Dach seines Hauses in Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) ums Leben gekommen. Der Burgenländer wollte die am Dach montierte Satellitenschüssel neu justieren, verlor dabei aber das Gleichgewicht und stürzte rund zehn Meter in die Tiefe, berichtete die Polizei.

Nach der Erstversorgung wurde der Mann noch ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen, wo er aber seinen schweren Verletzungen erlag.