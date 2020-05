Neuer Chef für SP-Gemeindevertreter

Während die heftigen Schneefälle die Tagesordnung der Landeskonferenz des Sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbandes (GVV) am Samstag in Eisenstadt ordentlich verzögerten, lief der Wechsel an der Spitze wie erwartet ab: Erich Trummer, Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Neutal, wurde mit 224 von 234 abgegebenen Stimmen zum neuen Präsidenten des GVV Burgenland gewählt. Trummer folgt in dieser Funktion dem Oggauer Langzeitbürgermeister Ernst Schmid nach, der zwölf Jahre lang die Geschicke des GVV im Burgenland geleitet hat.