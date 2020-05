Gute Getreideernte im Burgenland

Wenngleich die Erntemenge sehr groß sei, so gebe es jedoch im Ernteverlauf "sehr gravierende Unterschiede" in den einzelnen Regionen, meint Hautzinger. Im Bezirk Neusiedl / See etwa konnte die Haupternte am 25. Juli beendet werden. Es konnten durchwegs zufriedenstellende Erträge und Qualitäten geerntet werden.



Anders verlief das Erntewetter in den übrigen Bezirken. Vom Bezirk Eisenstadt südwärts verringerten sich die möglichen Druschtage. Bis 10. August gab es in diesen Regionen nur halb soviel Erntetage wie in einem normalen Jahr. "Die Organisation der Mähdreschereinsätze gestaltete sich daher heuer sehr schwierig", erklärt Hautzinger.



Das Jahr 2011 sei "sicherlich" kein Jahr für herausragende Getreidequalitäten. Das relativ kühle Wetter ab der letzten Juliwoche habe aber vorerst weitestgehend Qualitätsverluste bei den noch nicht geernteten Beständen gebremst. Lokal habe es bei spät geernteten Beständen Probleme mit Auswuchs gegeben. "Die Witterung vor und zur Ernte 2011 ermöglichte letztendlich sehr gute Erträge, sie war aber auch dafür verantwortlich, dass nicht überall die für das Burgenland gewöhnlich sehr guten Qualitäten geerntet werden konnten", sagt der Präsident.