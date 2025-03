Gutachten: Martin Pucher nicht in der Lage, vor Gericht auszusagen

Auch der zweite Strafprozess zur Commerzialbank Mattersburg am Landesgericht Eisenstadt wird ohne den erstangeklagten Bankgründer Martin Pucher zu Ende gehen.

Denn, so ergab ein Gutachten von Uni-Dozent Peter Hofmann Ende 2024, Pucher ist "nicht verhandlungsfähig".

Ein daraufhin vom Landesgericht ebenfalls bei Hofmann in Auftrag gegebenes Ergänzungsgutachten, kommt aber zum Schluss, dass Pucher "krankheitsbedingt mit Blick auf seine körperliche und geistige Verfassung nicht in der Lage (ist), vor Gericht zu erscheinen und in der Hauptverhandlung zum Sachverhalt auszusagen".

Insgesamt umfasst das Gutachten nur zwölf Zeilen. Konstatiert wird "eine komplexe Gemengelage aus neuropsychiatrischen und sonstigen somatischen Störungen" - der mittlerweile 69-jährige Pucher hat vor Jahren zwei Schlaganfälle erlitten.