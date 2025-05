Gunners lassen starken Dragonz auch in Spiel zwei keine Chance

Das zweite Spiel im Basketball-Finalderby zwischen den Oberwart Gunners und den Nord Dragon z erinnerte stark an die erste Begegnung der "Best of five"-Serie. Die Südburgenländer spielten dominant und wurden ihrer Favoritenrolle im Allsportzentrum Eisenstadt voll gerecht.

Auch im vierten Viertel zeigten die Dragonz zunächst, warum sie verdient im Finale stehen. Der Rückstand auf die Gunners wurde kleiner und kleiner. Aber Oberwart, angeführt von Kapitän Sebastian Käferle, blieb ruhig und konzentriert, auch wenn die Intensität am Parkett zunahm.

Nach dem 79:66-Sieg führen die Gunners in der "Best of five"-Serie mit 2:0. Die Dragonz stehen vor dem dritten Spiel am Montag mit dem Rücken zur Wand und müssen gewinnen, um die Chance auf den Meistertitel zu wahren.