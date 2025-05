Konsequente Gunners legen vor: Dragonz hadern mit Verletzungspech

Klare Angelegenheit in der Sporthalle Oberwart im ersten Burgenland-Finalderby zwischen den Gunners und den Nord Dragonz . Der regierende Meister aus dem Südburgenland startete dominant ins erste Play off-Spiel der "Best of five"-Serie: 26:15 der Spielstand nach dem ersten Viertel, 52:30 zur Pause.

Noch problematischer wurde es für den Außenseiter, als sich Jalen Green im zweiten Viertel am Knie verletzte und unter Schmerzen ausgewechselt werden musste.

Oberwart, bestes Offensivteam der Liga, war konsequent im Abschluss, rackerte am Offensivrebound und ließ kaum zweite Chancen der Eisenstädter zu. Die taten sich gegen die konzentrierte Defensive der Oberwart sehr schwer.

Seitenwechsel, aber das Spiel lief weiter in dieselbe Richtung. Zwar nicht mehr mit derselben Dominanz der Gunners wie in Hälfte eins, aber mehr als "etwas besser" kamen die Dragonz auch nicht ins Spiel. Der regierende Meister hielt den Vorsprung auf die überraschend ins Play off vorgestoßenen Nord Dragonz bei rund 20, manchmal sogar 25 Punkten.

Der Ausfall von Schlüsselspieler Green war für die Truppe von Coach Felix Jambor nicht zu kompensieren. Bester Werfer war Liga-MVP Robert Allen mit 20 Punkten. Jetzt geht die Serie nach Eisenstadt, Spiel zwei findet am Freitag statt. Wer zuerst drei Spiele der "Best of five"-Serie gewinnt, ist Meister.