Esterhazy baut luxuriöse Pfahlbauten am Neusiedler See

Die nächste Etappe am „neuen Strand“ in Breitenbrunn ist geschafft: Für 45 neue Unterkünfte am Esterhazy-Strand fand am vergangenen Wochenende die Gleichenfeier statt. Die als „Guesthouse“ bezeichneten Unterkünfte verfügen über 162 Betten und sollen zu Ostern 2026 für die ersten Urlaubsgäste geöffnet werden.

„Im Einklang mit Natur und Kultur investieren wir in Projekte, die unseren Gästen ein besonderes Erlebnis bieten und zugleich die regionale Wertschöpfung fördern“, sagte Matthias Grün, Vorstandsvorsitzender der Esterhazy Betriebe, bei der Feier. Altbewährte Bauweise Bei dem Projekt wurde auf eine am Neusiedler See altbewährte Bauweise gesetzt: Jedes Haus steht auf Pfählen. Ein Vorteil: Die Bodenversiegelung beschränkt sich dadurch auf ein Minimum.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Hafenscher Guesthouses in Breitenbrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Hafenscher Guesthouses in Breitenbrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Hafenscher Guesthouses in Breitenbrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Hafenscher Guesthouses in Breitenbrunn

Stichwort Versiegelung: Im Rahmen der Bautätigkeiten am Seeufer wurden rund 11.000 Quadratmeter zuvor betonierte Fläche wieder entsiegelt.

Entsiegelt und autofrei Zusätzliche Klima-Pluspunkte sammeln die neuen „Guesthouses“ mit Photovoltaik-Anlagen, die an sonnigen Tagen für Energieautarkie sorgen. Die Pfahlbauten verfügen außerdem über ein automatisiertes Beschattungssystem, damit die Bewohner nicht ins Schwitzen kommen. Der ursprünglich geplante Asphaltweg wurde durch eine wassergebundene Wegedecke ersetzt. Das gesamte Areal soll laut Esterhazy autofrei bleiben.

„Uns ist bewusst, dass wir uns in einem UNESCO-Welterbegebiet bewegen – umso wichtiger ist es, dass die neuen Unterkunftseinheiten nachhaltig betrieben werden und sich harmonisch in das Landschaftsbild einfügen“, erläuterte Klaus Szep, Leiter von Esterhazy Immobilien. Sauna inklusive Die neuen Häuser bieten Platz für zwei bis sechs Personen, verfügen über voll ausgestattete Küchen und windgeschützte Terrassen mit Blick auf das Schilf oder den See. Einige besonders luxuriöse Einheiten sind sogar mit einer eigenen Außensauna ausgestattet. Auf Wunsch bekommen die Gäste täglich einen persönlich gestalteten Frühstückskorb in die Unterkunft geliefert.