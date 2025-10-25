Taufe und Tasting: Tage des Weins im Schloss Esterhazy

Bei zwei großen Weinevents steht im November im Schloss Esterhazy der Rebensaft im Fokus: die traditionsreiche Bundesweintaufe 2025 und das „ Saint Martin’s Day Tasting “. Beide Veranstaltungen widmen sich auf unterschiedliche Weise der heimischen Weinkultur.

Am Donnerstag, 6. November, wird im Schloss Esterházy der neue Jahrgang im Rahmen der Bundesweintaufe feierlich präsentiert. Neben der symbolischen Taufe zählt die Verleihung des Bacchuspreises an eine Persönlichkeit, die sich um den österreichischen Wein verdient gemacht hat, zu den Höhepunkten. Für das Galadinner zeichnet Haubenkoch Max Stiegl verantwortlich.

Nur wenige Tage später, vom 8. bis 10. November, folgt das „Saint Martin’s Day Tasting 2025“, das von den Winzern Christian Tschida , Hannes Schuster und Roland Velich initiiert wurde. Nach dem Auftakt im Vorjahr in Purbach geht dieses Martiniloben der nobleren Sorte heuer im Schloss Esterhazy über die Bühne.

Ofczarek als Musikact

Stargast Nicholas Ofczarek bestreitet am 8. November ab 18.30 Uhr gemeinsam mit der Band „Musicbanda Franui“ die musikalische Eröffnung des Events, an dem 28 Spitzenweingüter zu Verkostungen einladen.

Das Programm reicht vom großen Tasting im Haydnsaal über ein pannonisches Dinner mit den Köchen Philipp Rachinger, Paul Ivić und Simone Raihmann bis hin zu Fachgesprächen unter dem Titel „Reimagine Wine: Zeit für neue Antworten“.