Ein Tag im Schloss Esterházy: Gratis für Eisenstädter

Im Rahmen des Jubiläums „100 Jahre Landeshauptstadt Eisenstadt“ lädt Esterházy am Sonntag, dem 16. November , zum kostenlosen Besuch ins Schloss Esterházy ein. Beim „ Tag der Eisenstädter “ können alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt von 10.00 bis 17.00 Uhr die prunkvollen Ausstellungsräume, die Schau „Haydn explosiv“ sowie das Weinmuseum kostenlos besichtigen.

An diesem besonderen Tag erhalten Eisenstädterinnen und Eisenstädter im Ticketshop eine Freikarte. Zusätzlich werden zwei exklusive Führungsformate angeboten, die neue Einblicke in das historische Wahrzeichen der Stadt ermöglichen.

Besondere Führungen am Aktionstag

Ein besonderes Angebot ist die neue „Schlossführung im Sitzen“, die Kultur barrierefrei und entspannt erlebbar macht. In einem speziell eingerichteten Raum vermittelt Filmmaterial die Geschichte des Schlosses. Tastobjekte und ein „Duft-Quiz“ sorgen für ein sinnliches Erlebnis. Diese Führung richtet sich vor allem an Menschen mit Bewegungseinschränkungen und all jene, die Geschichte in Ruhe genießen möchten. Termine: 11.00, 14.00 und 15.30 Uhr, Dauer rund 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Buchung im Ticketshop ist erforderlich.