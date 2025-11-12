Segen für „Severus“ vom bischöflichen Weingut aus dem Südburgenland

Am Vorabend des burgenländischen Landesfeiertags wurde im Martinusstüberl in Eisenstadt ein neues Kapitel burgenländischer Weinkultur eröffnet: Bischof Ägidius Zsifkovics segnete den ersten Wein des neuen bischöflichen Weingutes Martinus – eine weiße Cuvée namens „Severus“ , benannt nach dem Biografen des heiligen Martin.

Die Diözese Eisenstadt hatte das Weingut am Eisenberg im Bezirk Oberwart Anfang des Jahres erworben, um die alte Verbindung von Kirche und Wein neu zu beleben. „In jeder Traube, in jedem Tropfen zeigt sich das Zusammenspiel von Gottes Schöpfung und menschlicher Arbeit“, sagte Zsifkovics.

Begleitet wurde die Segnung von zahlreichen Ehrengästen, darunter Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne). Winkler erklärte: „Die Geschichte der Kirche ist untrennbar mit der des Weines verbunden.“ Haider-Wallner ergänzte: „Der Heilige Martin steht für Demut, Gemeinschaft und die Bereitschaft zu teilen – Werte, die auch im bischöflichen Weingut lebendig sind.“