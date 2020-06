Güssing: Nestroy Tür und Tor öffnen

Jetzt geht alles Knall auf Fall: In Kobersdorf, Parndorf, St. Margarethen und Mörbisch gehen – in eben dieser Reihenfolge – ab 3. Juli die Scheinwerfer auf den Festivalbühnen an, der Güssinger Kultursommer ist vergangenen Freitag umjubelt angebrochen.

In gewisserweise mit einer zweifachen Premiere, denn erstmals inszeniert das Ensemble unter Intendant Frank Hoffmann ein Stück aus der Feder von Johann Nepomuk Nestroy; jeweils Freitag und Samstag bis einschließlich Sonntag, den 22. Juli, trägt sich auf Burg Güssing die Posse "Einen Jux will er sich machen" zu.

Doch warum die nestroysche Possenreißerei mit Gesang? Damit gedenket der Güssinger Kultursommer dem 150. Todestag des legendären Meisters der Altwiener Komödie und möchte gleichzeitig an die Erfolge von "Der Brandner Kaspar" (2009 / 2010) und "Im weissen Rössl" (2011) nahtlos anknüpfen.

Als Bindeglied fungiert einerseits Manfred Semler, 2011 mit dem Sonderpreis des Rot-Goldenen Brettls (Burgenländischer Amateur-Theaterpreis) ausgezeichnet, in der Rolle des "Weinberl". Andererseits wird die Hauptrolle des "Christopherl" von Susanne Dunst und damit von einer Künstlerin besetzt, die "im weissen Rössl" mit Schauspielalent gleichwie Gesangs- und Tanzkunst glänzte.

Regie führt im Burghof Frank Hoffmann, für das Bühnen bild zeichnet der gebürtige Güssinger Heinz Ebner verantwortlich. Franz Stangl hat im Nestroy Klassiker – "Einen Jux will er sich machen" wurde übrigens vor 170. Jahren im Theater an der Wien uraufgeführt – die musikalische Leitung inne. Ralf Gober ließ den Gesangstexten sozusagen eine Frischzellenkur zukommen.

Frischen Wind in den Burgenländischen Festivalsommer bringt der Güssing Kultursommer aber nicht nur mit Open Air-Theater, bis 15. September machen beispielsweise die Band Zwirbeldirn, die Rounder Girls oder "Extremschrammel" Roland Neuwirth dem Landessüden ihre Aufwartung.