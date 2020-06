Günstig einkaufen und billig tanken

Billig tanken in der Landeshauptstadt – was Eisenstadts SP-Vizebürgermeister Günter Kovacs schon vor Monaten per Plakat forderte – wird kommende Woche Wirklichkeit. Allerdings ohne Landestankstelle. Denn beim Lebensmitteldiskonter Hofer im Fachmarktzentrum an der Ruster Straße eröffnet bereits am 26. Juni ein Sprit-Diskonter seine Zapfhähne.

Es ist dies die erste Hofer-Tankstelle im Burgenland. Der Betreiber ist nicht die Hofer KG, sondern die FE-Trading. Die beiden Unternehmen sind seit 2009 Partner und mittlerweile finden sich österreichweit 36 Tankstellen auf Hofer-Parkplätzen. "Bis Jahresende sollen es 50 sein", verrät Stephan Pröll, gewerberechtlicher Geschäftsführer der FE-Trading. Das Geheimnis des Erfolgs? "Die Idee des Diskonters ist ja nicht neu. Wir reduzieren alles aufs Wesentliche. Es gibt kein Personal, keinen zusätzlichen Aufwand", erläutert Pröll, wobei man trotzdem nur Qualitätstreibstoff biete.

Wer in Eisenstadt beim Hofer tanken will, braucht eine Bankomat- oder Kreditkarte und bedient sich an den Zapfhähnen selbst – das aber rund um die Uhr.

Die Rechnung, mit Hofer zu kooperieren, geht jedenfalls auf: "Es gibt einen extrem hohen Anteil von Kunden, die beim Hofer billig einkaufen und dann bei uns billig tanken."

Übrigens: Auch die Landestankstelle in Eisenstadt soll Ende Juni öffnen.