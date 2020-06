Großpetersdorf: Hella(uf) von Ausbau begeistert

Auch personell will man aufrüsten, derzeit sind 420 Arbeitnehmer in Großpetersdorf tätig. "Wir benötigen in Zukunft vor allem hoch qualifiziertes technisches Personal und Facharbeiter für den Ausbau von Entwicklung und Produktion", erklärte Geschäftsführer Manfred Gerger. "In den Lehrberufen der Produktions- und Kunststofftechnik sowie Mechatronik bieten wir jungen Menschen eine zukunftsorientierte Ausbildung."

Erzeugt werden hauptsächlich Scheinwerfer für Land- und Baumaschinen, 98 Prozent gehen in den Export. Mittelfristig soll der Umsatz von aktuell etwa 69 Millionen Euro auf mehr als 100 Millionen Euro gesteigert werden, fünf Millionen Scheinwerfer pro Jahr zu fertigen, wird als Zielsetzung genannt. In Europa als Marktführer etabliert, rücken Nord- und Südamerika, China sowie Indien in den Fokus.

Die personelle Verstärkung der Entwicklungsabteilung wird als Signal für die Zukunft verstanden. "Hiermit legt unser deutsches Mutterunternehmen ein eindeutiges Bekenntnis zum Standort ab", betonte Geschäftsführer Thomas Hiebaum.