Großeinsatz der Feuerwehr bei Brand in Hochhaus

Im zweiten Stock eines achtstöckigen Gebäudes in Oberpullendorf ist am Ostermontag aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Sechs Wehren mit 96 Helfern waren im Einsatz, sagte Bezirksfeuerwehrchef Martin Reidl zum KURIER. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist unbewohnbar.

In einer Wohnung des Mehrparteienhauses war der Brand nach 15.30 Uhr ausgebrochen. Sechs Feuerwehren waren im Einsatz, kurz nach 16 Uhr wurden die Flammen unter Kontrolle gebracht. Anschließend galt es nach Angaben der Feuerwehralarmzentrale (FAZ), den im Stiegenhaus befindlichen Rauch zu beseitigen.

Wie Bezirksfeuerwehrkommandant Reidl berichtete, wurden zwei Personen mittels Drehleiter aus dem achtstöckigen Gebäude gebracht, weitere Bewohner konnten unter Einsatz von Atemschutz durchs Stiegenhaus ins Freie gebracht werden.

Der Mieter der ausgebrannten Wohnung soll bei Verwandten untergekommen sein, die Bewohner der anderen Wohnungen konnten alsbald wieder ins Haus zurück.