Große Trauer um bekannten Ehrenbezirkskapellmeister im Burgenland

Buchas galt als prägende Figur der regionalen Musiklandschaft, berichten die Bezirksblätter online. Bereits als Kind entdeckte er seine Liebe zur Musik und erhielt ab dem siebten Lebensjahr Klarinettenunterricht. Seine musikalische Laufbahn führte ihn unter anderem zur Militärmusik Burgenland und zum Studium am Joseph-Haydn-Konservatorium in Eisenstadt. Neben seiner Tätigkeit als Lehrer am Musikschulwerk gründete er Musikschulen in Wimpassing, Leithaprodersdorf und Hornstein.

Seit dem Jahr 2000 leitete er als Kapellmeister die Stadtkapelle Jennersdorf, ab 2000 war er auch Bezirkskapellmeister. Besonders am Herzen lag ihm die Nachwuchsarbeit – etwa mit dem Bezirksjugendorchester „Young Formation“ und der „Böhmischen Blasmusik“ der Musikschule Jennersdorf.