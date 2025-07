Paradiesischer Paarlauf in der Peripherie: Sommer beginnt mit Heirat

Insgesamt 61 Betriebe – vom Direktvermarkter über Hotels bis hin zum Hochzeitsdienstleister – nehmen teil. „Wir wollen mit dem Paradies-Sommer ein Format schaffen, das die Vielfalt der Region zeigt und Nächtigungsgäste in der Wochenmitte anspricht“, so Didi Tunkel, Geschäftsführer von Burgenland Tourismus. Der Veranstaltungszeitraum orientiert sich künftig am ersten Vollmond im Sommer – heuer fällt dieser auf den 10. Juli.

Heiraten zum Auftakt

Den Auftakt bildet der Thementag „Ja sagen im Paradies“, der sich an Paare richtet, die ihre Hochzeit planen. An sechs Standorten präsentieren sich 20 spezialisierte Betriebe – von Brautmodengeschäften über Fotograf und Floristik bis hin zur rechtlichen Beratung. Neben Beratung und Inspiration stehen Shuttleservice, Tortenpräsentationen und Modenschauen am Programm.