Polizei sprengte Schlepperbande

Dort wurden die am Sonntag Festgenommenen aktiv und fuhren mit den illegalen Grenzgängern in Kastenwägen, in die bis zu 25 Personen verfrachtet wurden, Richtung Österreich. Nach dem illegalen Grenzübertritt setzten sie die Fremden meist in den Bezirken Oberpullendorf, Oberwart und Güssing ab und überließen sie ihrem Schicksal. Die Geschleppten ließen sich dann von der Polizei aufgreifen und stellten Asylanträge.

Für die Schleppung von Griechenland nach Österreich forderte die Bande laut Polizei pro Kopf etwa 2500 bis 4000 Euro. Die Festgenommenen bekamen von dieser Summe jeweils einen Anteil von bis zu 300 €.

Den vier verdächtigen Serben im Alter von 32 bis 46 Jahren werden neun Schleppungen zur Last gelegt, bei denen insgesamt 192 Personen nach Österreich gebracht werden sollten. In manchen Fällen konnte die ungarische Polizei Fahrten unterbinden. Die beiden Festgenommenen sitzen in Ungarn in Untersuchungshaft.