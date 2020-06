Grenze: Maut bringt weniger Verkehr

Es ist wohl gelebtes Miteinander, wenn der eine nicht weiß was der andere tut, und dem ersten hilft es trotzdem. So kann man die Aktion des Bürgermeisters von Agendorf / Agfalva, Istvan Gaal, bezeichnen. Denn er wird ab 1. September einen Schranken auf jener Straße aufstellen, die nach Schattendorf führt und wird dort eine Maut von 100 Forint (34 Cent) kassieren. Diesen Schranken dürfen dann nur jene Personen passieren, die in unmittelbaren Nähe wohnen bzw. die eine Erlaubnis dafür haben, so Gaal. Der immer stärker werdende Verkehr sei der Grund dafür.

Schattendorfs Vizebürgermeister Thomas Hoffmann kann diese Entscheidung nur "voll unterstützen", denn: "Somit wird auch bei uns der Verkehr abnehmen." Der Grund für die immer stärker werdende Verkehrsbelastung ist einfach zu erklären: Die ungarischen Pendler, die in Österreich tag täglich zu Arbeit fahren nehmen den kürzen Weg über den Güterweg von Agendorf nach Schattendorf, anstatt über Klingenbach zu kutschieren. "Wir haben diese Situation bereits des öfteren diskutiert. Diese Aktion finde ich gut, auch wenn sich wahrscheinlich viele Pendler beschweren werden", sagt Hoffmann.