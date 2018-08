Graf Ali hat vier Monate Fußfessel hinter sich

Von acht Monaten unbedingter Haft musste der Lobbyist am Ende nur vier verbüßen. Sein schwarzer Humor hat den viermonatigen Hausarrest offenkundig gänzlich unbeschadet überstanden: „Ich habe in drei Zimmern gelebt, bei Wasser und Brot“, versicherte Alfons Mensdorff-Pouilly Freitagnachmittag treuherzig, als ihn der KURIER nach seinen vier Monaten mit der Fußfessel befragte. „Ganz schrecklich“ sei die Zeit gewesen, sagt der schillernde Waffenlobbyist und Schlossherr noch, um dann an die Justiz zu verweisen, denn: „Ich weiß ja gar nichts.“

Die Justiz hatte zuvor bestätigt, dass Mensdorff-Pouilly von seiner Fußfessel befreit werde, die er nach seiner Verurteilung im Prozess um das Blaulicht-Funksystem Tetron verordnet bekommen hatte. Freitagvormittag sei der entsprechende Vollzug an die Justizanstalt übermittelt worden, berichtete der Standard mit Verweis auf Bernhard Kolonovits, Vizepräsident und Pressesprecher des Landesgerichts Eisenstadt.

Der nicht nur in den Medien meist als „der Graf“ titulierte Lobbyist musste damit nur die Hälfte seiner achtmonatigen unbedingten Strafe verbüßen. Diese Strafe hat er in seinem Schloss im südburgenländischen Luising verbüßt, wobei der leidenschaftliche Waidmann auch mit einem Jagdverbot belegt wurde. Dass er wider das Verbot dennoch auf der Pirsch gewesen sei, weist Mensdorff-Pouilly auf Nachfrage entschieden zurück und verweist auf die „strengen Kontrollen“.