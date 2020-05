Gotteshaus in neuem Glanz

Achtung, Kopf einziehen“ sind beim Gang unterm Kirchendach ebenso unübliche Töne wie „Vorsicht, hier nicht stolpern“. In der Evangelischen Kirche in Pöttelsdorf schlägt Kuratorin Gabriele Schandl gerade diese Töne an – im Einklang mit Maschinenlärm. Seit September wird das von 1900 bis 1901 erbaute Gotteshaus, neben Loipersbach das Zentrum der Evangelischen im Bezirk Mattersburg, umfassend renoviert – das erste Mal in seiner Geschichte. Vor zehn Jahren sei lediglich das Dach erneuert worden, informiert Schandl. Fünf Firmen aus einem Umkreis von maximal 100 Kilometern seien bei der Generalsanierung am Werk.

Die Schäden reichen von undichten Fenstern und folglich eindringender Feuchtigkeit und abfallendem Putz bis zum Terrazzoboden, der aufgebrochen ist. Maximal 600.000 Euro möchte man in das Projekt stecken.