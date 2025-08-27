Bunter Vogel: Goldfasan in Neusiedl am See büxt immer wieder aus

Während Elch Emil derzeit vor allem Niederösterreich und Wien in Atem hält, sorgt im Burgenland ein exotischer Vogel für Aufsehen.

Eine Facebook-Nutzerin meldete am Montag eine ungewöhnliche Tiersichtung - Fotos inklusive. "Vermisst jemand diesen wunderschönen Vogel? Gerade eben am Kalvarienberg in Neusiedl im Wäldchen entdeckt. Nicht sehr scheu", schrieb die Frau.

Der bunte Vogel wurde alsbald von einem Kommentator identifiziert: Es würde sich um einen männlichen Goldfasan handeln. Diese Tiere stammen aus Zentralchina und kommen in Österreich eigentlich nur in Gefangenschaft vor. "Wenn ihn sonst niemand holt, holt ihn ein Fuchs", schrieb der User ironisch.

So weit sollte es nicht kommen. Kurz nachdem der Beitrag veröffentlicht wurde, konnte der Besitzer ermittelt und ihm sein gefiederter Freund wieder übergeben werden.

Eine Userin merkte noch an: "Der ist vorige Woche auch schon ausgebüxt...".