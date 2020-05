Gestohlenen Bagger im Internet gefunden

Eine Anzeige fassten zwei mutmaßliche Diebe am Donnerstag in Jennersdorf aus. Zwei Männer aus der Steiermark stehen in Verdacht, in Henndorf, Bezirk Jennersdorf, einen Minibagger samt Zubehör und Kupferkabel im Wert von 30.000 Euro gestohlen zu haben.

Die Täter schlugen in einer Garage in Henndorf zu. Sie durchtrennten mit einem Bolzenschneider die Sicherungskette, öffneten das Garagentor und stahlen daraus den Hublader samt Zubehör (Erdschaufel, Aufreißer, ein Kreiselmähwerk und eine Auffahrrampe) sowie 1500 Meter Kupferkabel.

Das Diebesgut verwendeten der 29- und 30-Jährige um Schulden bei einem Landmaschinenhändler in der Steiermark zu begleichen. Dem Händler wurde die Geschichte aufgetischt, dass sie das Fahrzeug geerbt hätten, also nahm er den Bagger und die Kupferkabel als Bezahlung für die Schulden entgegen. Das Fahrzeug bot der Händler im Internet zum Verkauf an. Die rechtmäßigen Besitzer machten sich ebenfalls im Netz auf die Suche nach einem Ersatzgerät und erkannten prompt ihren eigenen Bagger wieder.

Die Geschädigten erstatteten Anzeige und so klärte sich der Fall schnell auf. Die beiden Steirer aus dem Bezirk Südoststeiermark wurden ausgeforscht und von der Polizei Jennersdorf geschnappt. Das Duo zeigte sich geständig. Das Diebesgut wurde bereits an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.