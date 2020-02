Geschützter Greifvogel im Nordburgenland abgeschossen

In Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See) ist eine angeschossene Kornweihe gefunden worden. Zwei Spaziergänger aus Wien haben den verletzten Vogel auf einem Feldweg entdeckt. Er wurde in die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee gebracht, berichtete die Tierschutzorganisation Vier Pfoten am Mittwoch.