von Gernot Heigl

Sex für mehr Handyzeit soll er von der zwölfjährigen Stieftochter verlangt haben. „Als Gegenleistung für seine Großzügigkeit“, so die Staatsanwältin, die dem Angeklagten beim Prozess am Donnerstag am Landesgericht Eisenstadt mehrere solcher Übergriffe vorwarf und ergänzte: „Dieser Missbrauch hat über einen Zeitraum von zwei Jahren stattgefunden.“

Wie berichtet, bestritt der Beschuldigte, Ende 30, Österreicher mit afghanischen Wurzeln, seit seiner Inhaftierung die Taten vehement: „Ich habe nichts gemacht.“