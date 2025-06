Alltag im Ausnahmezustand: "Kein Zimmer frei" in der Justizanstalt

Osztovics: „Das geht an die Substanz unseres Personals mit einem Stand von rund 60, die in Tages- und Nachtschichten ihre Dienste versehen. Da wir sowieso rund um die Uhr besetzt sein müssen, ist dieser hohe Insassenstand ein Wahnsinn, eine massive und zusätzliche Herausforderung. Aber auch für die Insassen. Wegen des Platzmangels müssen wir in Zweipersonen-Zellen ein drittes Bett stellen und in einem Einzelzimmer eine Doppelbelegung unterbringen.“

Rundgang im Häfen

Bei einem Rundgang zeigt sich, dass die Zellenausstattung grundsätzlich spartanisch funktionell ist. Von Luxus keine Spur: Dusche und Sanitäreinrichtungen gibt es in jedem Raum, ebenso Betten, einen Tisch, Sessel, einen Kasten und eine Gegensprechanlage, um mit dem Personal Kontakt aufnehmen zu können. „Da Insassen, die nicht in der Anstalt arbeiten, 23 Stunden in der Zelle verbringen müssen und täglich nur eine Stunde Hofgang haben, gibt es in den Hafträumen auch Fernseher. Zur Ablenkung und Unterhaltung, was sollen sie sonst tun“, argumentiert Osztovics.