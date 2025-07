Missbrauchsprozess in Eisenstadt: Stiefvater vor Gericht

Zum ersten Missbrauch soll es 2023 gekommen sein, als die damals Zwölfjährige mit ihrem Stiefvater alleine war. Sie hatte ihn angebettelt, ihr Handyverbot aufzuheben. Der Mann zeigte sich nicht abgeneigt, forderte für seine Großzügigkeit aber eine Gegenleistung.

Um klarzumachen, was er meinte, soll er dem Mädchen eine Pornosequenz auf seinem Mobiltelefon gezeigt haben. Danach soll es zu Dutzenden Übergriffen gekommen sein – alle im Wohnhaus, einmal in der Parkgarage in Wien.