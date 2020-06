Generalmajor Nikolaus Koch tritt ab

In der burgenländischen Polizei geht eine Ära zu Ende. Landespolizeikommandant Nikolaus Koch geht in Pension. Vier Jahrzehnte stand er im Exekutivdienst – "mein Traumberuf", sagt er. Schmunzeln muss Koch noch heute, wenn er an seine Anfänge bei der Gendarmerie im Burgenland denkt: "Der Altersunterschied zwischen mir und den Kollegen war enorm. Der Zweitjüngste war 25 Jahre älter als ich. Die haben sich noch über den Krieg unterhalten."

Die vergangenen Jahrzehnte waren für Koch eine interessante und aufregende Zeit, manches ging auch unter die Haut. "Ich kann mich noch gut erinnern als 1989 das Telefon läutete und es hieß, die Ungarn fragen, was sie tun sollen, die Ostdeutschen laufen drauf los", erinnert sich Koch. "Ich bin damals an die Grenze gefahren, was sich dort abgespielt hat, lässt sich kaum in Worte fassen", erzählt Koch über diese emotionalen Momente, als sich die DDR-Flüchtlinge den Weg in die Freiheit bahnten und zugleich in Panik gerieten, als sie auf die Gendarmen trafen. "Diese Menschen hatten Angst vor Uniformierten", erklärt Koch.

Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs begann Koch auch Kontakte zu den Kollegen in den Nachbarländern zu knüpfen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die Polizeikooperationszentren sind heute Alltag für die Exekutive geworden.

"Mit Ungarn verbindet mich inzwischen auch eine tiefe Freundschaft. Ich war einer der wenigen, die im ungarischen Parlament in Uniform sprechen durften", freut sich Koch.