Gemischte Streife legte Schleppern Handwerk

Burgenland / Ungarn: Drei serbische Schlepper konnten verhaftet werden. Im Grenzgebiet von Österreich und Ungarn patrouillieren seit dem Wegfall der Schengengrenze Ende 2007 täglich sogenannte gemischte Streifen aus österreichischen und ungarischen Polizisten, die im Hinterland Kontrollen durchführen. So auch Dienstag, als das "gemischte Doppel" im Ortsgebiet von Janossomorja in Zivilfahrzeugen unterwegs war. Den Polizisten fiel ein Pkw mit serbischem Kennzeichen auf und etwas später drei weitere serbische Fahrzeuge, die offensichtlich mehrere Personen transportierten. Als den Serben ein Fahrzeug mit Lichthupe entgegenkam, beschleunigten sie plötzlich ihre Fahrt. Für die Polizei war klar, dass dies wohl das Zeichen zur "Freien Fahrt" nach Österreich war. Die Exekutive hielt die Verdächtigen noch auf ungarischem Staatsgebiet an.

Für weitere Erhebungen wurden die Schlepper nach Györ gebracht. Sie erklärten, dass sie vorhatten, die zwölf illegalen Grenzgänger aus Pakistan und Afghanistan im Ortsgebiet von Andau abzusetzen. Auch Mittwoch kam es zu Aufgriffen. Im Bezirk Neusiedl am See wurden insgesamt 23 illegale Migranten gestellt.