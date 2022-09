Gemeinderatswahlkampf: Rot und Türkis sind einander nicht grün

LH Hans Peter Doskozil zeigte sich vor allem von der ÖVP „enttäuscht“. Er warf ihr vor, zuzuschauen wie Unternehmen angesichts der Energiekrise „zusperren müssen“. In der Migrationspolitik (siehe auch Seite 8) forderte er einmal mehr, dass Asylanträge nur noch außerhalb Europas gestellt werden dürften, denn „allein mit Kontrollen an unseren Grenzen bekommt man das Problem nicht in den Griff“. Die Grundversorgung koste das Burgenland heuer zehn Millionen Euro mehr als budgetiert, 3.111 Personen befanden sich gestern in einer Unterkunft, und ständig brauche es neue Quartiere.

Eine Stunde zuvor hatten ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz und die Bürgermeister Thomas Steiner (Eisenstadt) und Georg Rosner (Oberwart) einen „Gemeindefonds“ für Energiesicherheit, Mobilität und Dorfgasthäuser vorgeschlagen.