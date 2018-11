Gemeinderätin verlässt FPÖ und sieht Führungsproblem der Partei

144 der 3143 landesweit zu vergebenden Gemeinderatsmandate hat die FPÖ bei der Kommunalwahl vor einem Jahr erobert – nicht gerade berauschend für eine Regierungspartei. 1997 waren es noch 204 Mandate, damals waren die Blauen im Land ähnlich stark wie jetzt und stellten einen Landesrat in der Proporzregierung.

Und selbst diese 144 sind nicht in Stein gemeißelt, denn nach Maria Nakovits in Neusiedl am See und Christian Stoiber in Stegersbach ist nun die einzige blaue Gemeinderätin in der roten Hochburg Siegendorf aus der Partei ausgetreten, will aber ebenso wie ihre Kollegen als „wilde“ Abgeordnete weitermachen. Die Arbeit auf der untersten politischen Ebene werde sträflichst vernachlässigt, begründet die 55-jährige Anita Novotny im KURIER-Gespräch ihren Schritt. Laut ihren Angaben hat auch die FPÖ-Ersatzgemeinderätin die Partei verlassen. Seit 30 Jahren sei sie Mitglied der Freiheitlichen gewesen, sagt die 55-jährige Novotny, die in Wien als Diplomkrankenschwester gearbeitet hat und dort auch in Hernals politisch aktiv war, jetzt reiche es ihr.